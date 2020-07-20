  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait NH90 tipi askeri uçağın Aruba adası yakınlarında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:21:00 -
Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahil güvenlik devriyesi gerçekleştiren Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait NH90 tipi bir askeri helikopterin Aruba adası yakınlarında Karayip Denizi'ne düştüğü bildirildi.

Kazada 34 yaşındaki helikopter pilotu Christine Martens ve 33 yaşındaki taktik hava koordinatörü Erwin Warnies'in hayatını kaybettiği, diğer 2 mürettebat üyesinin de yaralandığı duyuruldu.

Hollanda Silahlı Kuvvetlerinden General Rob Bauer yaptığı açıklamada, helikopterin düşme nedenin henüz bilinmediğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı