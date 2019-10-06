Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye trajikomik tebrik!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, terör devleti İsrail'e karşı Sina Yarımadası'nın geri alınmasıyla sonuçlanan 6 Ekim Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye trajikomik bir kutlama mesajı gönderdi.06 Ekim 2019 Pazar 21:51
Terör devleti İsrail'in güdümüne giren Mısır ve Suudi Arabistan arasında trajikomik bir tebrikleşme dikkat çekti.
Şarkul Evsat'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mısır'ın 1973'te Sina Yarımadası'nı geri alması nedeniyle kutladığı ‘6 Ekim Zaferi’nin yıldönümü için Mısır'ın eli kanlı darbeci diktatörü Abdulfettah es-Sisi’ye kutlama mesajı gönderdi.
Kral Selman, gönderdiği mesajda, kendisi, Suudi Arabistan hükümeti ve halkı adına ‘6 Ekim Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle darbeci Sisi’yi tebrik etti.
Eli kanlı darbeciye sağlık ve mutluluk diledi
Sisi'ye sağlık ve mutluluk dileyen Kral Selman, Mısır hükümeti ve halkının sürekli kalkınma ve refahı için de temennide bulundu.
Veliaht Prens de kutlama mesajı gönderdi
Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Sisi’ye kutlama mesajı göndererek aynı dileklerde bulundu.
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