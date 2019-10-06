Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye trajikomik tebrik!

Terör devleti İsrail'in güdümüne giren Mısır ve Suudi Arabistan arasında trajikomik bir tebrikleşme dikkat çekti.

Şarkul Evsat'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mısır'ın 1973'te Sina Yarımadası'nı geri alması nedeniyle kutladığı ‘6 Ekim Zaferi’nin yıldönümü için Mısır'ın eli kanlı darbeci diktatörü Abdulfettah es-Sisi’ye kutlama mesajı gönderdi.

Kral Selman, gönderdiği mesajda, kendisi, Suudi Arabistan hükümeti ve halkı adına ‘6 Ekim Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle darbeci Sisi’yi tebrik etti.

Eli kanlı darbeciye sağlık ve mutluluk diledi

Sisi'ye sağlık ve mutluluk dileyen Kral Selman, Mısır hükümeti ve halkının sürekli kalkınma ve refahı için de temennide bulundu.

Veliaht Prens de kutlama mesajı gönderdi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Sisi’ye kutlama mesajı göndererek aynı dileklerde bulundu.