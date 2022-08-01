KPSS ön lisans 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ön lisans sınav ve başvuru tarihi:
2022 önlisans, ortaöğretim 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS lisans sınavı ile kamu kurumlarında iş başvurusunda bulunacak memur adayları ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavını katılım sağladı. KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri sınavı 31 Temmuz Pazar günü iki oturuma tamamlandı. KPSS lisans sınavının ardından bu kez de ön lisans mezunları 2022 KPSS başvuruların ne zaman başlayacağını ve 2022 KPSS ön lisans sınavları ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki ÖSYM 2022 KPSSön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2022? KPSS 2022 ön lisans sınav ve başvuru tarihi:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları sona erdi. Toplam 7 oturumdan oluşan KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı ve öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı.
Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.
KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman?
2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.
2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı tarihi
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
KPSS 2022 ön lisans başvuruları ne zaman?
KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.