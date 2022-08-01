KPSS ön lisans 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ön lisans sınav ve başvuru tarihi:

2022 önlisans, ortaöğretim 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS lisans sınavı ile kamu kurumlarında iş başvurusunda bulunacak memur adayları ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavını katılım sağladı. KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri sınavı 31 Temmuz Pazar günü iki oturuma tamamlandı. KPSS lisans sınavının ardından bu kez de ön lisans mezunları 2022 KPSS başvuruların ne zaman başlayacağını ve 2022 KPSS ön lisans sınavları ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki ÖSYM 2022 KPSSön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor 2022? KPSS 2022 ön lisans sınav ve başvuru tarihi: