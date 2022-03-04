KPSS 2022 sınav tarihleri: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınav tarihi, KPSS başvuruları ÖSYM takvimi!

KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi! Binlerce memur adayı ÖSYM tarafından açıklanan 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimine odaklandı. Kamu kurumlarında memur olmak için iş başvurularında bulunacaklar ilk önce yapması gereken KPSS sınavına girmek. Kamuda memur olmak isteyenler bundan dolayı da ÖSYM KPSS sınav takvimini yakından takip ediyor. KPSS girecek adaylar, mezun oldukları eğitim durumuna göre, KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim-lise sınavı başvuru tarihi ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu sormakta. Peki 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, Önlisans ve Lise 2022 KPSS’ye girecek adayların başvuruları ne zaman? İşte tüm detaylar…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022 KPSS lisans başvurusu ne zaman?

KPSS lisans 2022 başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

Önlisans 2022 KPSS başvuruları ne zaman?

2022 KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

KPSS 2022 ortaöğretim başvurusu ne zaman?

KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.