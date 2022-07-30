KPSS 2022 genel yetenek ve genel kültür sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ne kadar?
Devlet Memuru olmak ve hayatını güvenceye almak isteyenlerin girmek zorunda olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk ayağı genel yetenek ve genel kültür sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS genel yetenek ve gen kültür sınavına katılacak adaylar 2022 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınav saatini sorguluyor. Peki KPSS 2022 genel yetenek ve genel kültür sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ne kadar?
2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girmek ve hayalindeki memurluk kadrosuna atanmak isteyenlerin ÖSYM tarafıdan gerçekleştirilecek KPSS sınavına girmek durumunda. Peki 2022 yılında KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı tarihleri ne zaman?
2022 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
KPSS genel yetenek sınavı 31 Temmuz'da yapılacak Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.
KPSS 2022 Eğitim bilimleri sınav saati kaç?
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
2022-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.
KPSS 2022 ÖABT ne zaman?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman?
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS 2022 ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
2022 KPSS DHBT başvuru tarihi
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.