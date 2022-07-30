KPSS 2022 genel yetenek ve genel kültür sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ne kadar?

Devlet Memuru olmak ve hayatını güvenceye almak isteyenlerin girmek zorunda olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk ayağı genel yetenek ve genel kültür sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS genel yetenek ve gen kültür sınavına katılacak adaylar 2022 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınav saatini sorguluyor. Peki KPSS 2022 genel yetenek ve genel kültür sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ne kadar?