KPSS 2022 genel yetenek genel kültür soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS sonuçları ne zaman erişime açılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

2022 KPSS genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri sınav soruları yayınlandı mı?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. KPSS 2022 soru ve cevapları için tıklayın

2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre 2022 KPSS sınav sonuçları 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi adresinden ve mobil uygulama üzerinden erişebilecekler. KPSS sınav sonuçları adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevaplarla belirlencek ve sınav sonuç belgesi basılmayacak.