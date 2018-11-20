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Közlenmiş sarımsak kanserle savaşıyor

Kanserle savaşta ilacın en etkilisi, en ucuzu, en lezizi bu.. Közle közle sarımsak ye!

20 Kasım 2018 Salı 15:41
Közlenmiş sarımsak kanserle savaşıyor


Mutfakların vazgeçilmez yiyeceği sarımsak; her derde deva. Araştırmalar sarımsağın göğüs, yemek borusu, prostat, kolon, cilt ve mide kaynaklı tümörlerin oluşmasını ve gelişmesini engellediğini gösteriyor

Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yendiğinde ilk..

2 ila 4 saat arası: Sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ila 4 saat geçmişken kanserli hücrelerle mücadelesine hızla başlar.

4 ila 6 saat arası: Vücut, sarımsağın faydalı yanlarını iyice algılıyor. Bu sayede tansiyon ve kolesterol gibi vücutta dengede olması gereken tüm seviyeler düzenlenmeye, vücuttaki fazla su dışarı atılmaya başlıyor. Depolanan vücut yağının yakılmaya başlaması da..

6 ila 7 saat arası: Sıra geliyor antibakteriyel özelliğine ve vücutta bulunan tüm bakterilerle mücadele ediyor.

7 ila 10 saat arası: 7 saatin ardından hücresel düzeyde etki etmeye başlıyor ve bu sayede vücudu oksidasyona karşı koruyor.

Bu da kavrulmuş sarımsakların sirozdan kansere, şeker hastalığından böbrek iltihabına kadar birçok rahatsızlığa karşı vücudu korumasını, var olan hastalıklarınsa iyileşme sürecini hızlandırmasını sağlıyor.

10 ila 24 saat arası: Damarlar temizleniyor ve vücut, kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı daha korunaklı hale geliyor. Kan basıncı ve buna bağlı olarak da tansiyon dengeleniyor. Vücudun kolesterol dengesi düzenleniyor. Vücuda giren ağır metaller vücuttan uzaklaştırılıyor. Yorgunluk hissinin yok olmasını sağlıyor. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek bağışıklık sistemini daha dayanıklı hale getiriyor.

Kemiklerin güçlenmesine destek oluyor.

Sarımsak topağını kök tarafından kesin, fırına verin. Soğuduktan sonra afiyetle yiyin.Kavrulmuş sarımsakları yedikten sonra 24 saat boyunca bol bol su için, taze sebze ve meyveler tüketin. Ana yemek olarak da yine hafif, mümkünse kolayca sindirilebilir, protein açısından zengin yemekler tercih edin. Rafine, yani işlenmiş şeker ve gıdalardan da uzak durun.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:41
  1. sarımsak
  2. kanserle savaş
  3. sarımsağın faydaları

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