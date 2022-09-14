Közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık: Kahvaltılık Sos (Patlıcanlı, biberli) tarifi nasıl yapılır?

Közlenmiş Patlıcanlı Kahvaltılık Sos Tarifi İçin Malzemeler

6-7 adet olgunlaşmış domates

7-8 adet kırmızı yağ biberi

7-8 adet orta boy patlıcan

Yarım demet maydanoz

1 adet havuç

5-6 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı (biberleri pişirmek için)

3 adet acı kil biber veya sivri biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1. 5 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı üzüm sirkesi

Közlenmiş Patlıcanlı Kahvaltılık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kırmızı biber ve patlıcanlarımızı ister ocakta közleyin ister önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika közlenmeye bırakın. Patlıcanları közlemeden önce çatal ile bir kaç yerinden delmeyi unutmayın. Patlıcanlarımız közlenirken bizde bu arada domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Geniş bir tencereye alıp ocağın altını açıp orta ateşte pişmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat kadar pişmesi gerekiyor. Patlıcan ve biberlerimizin üzeri yanmaya dönükse eğer fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup incecik doğrayalım. Eğer biberleri soymakta güçlük çekerseniz fırından çıkardığınız gibi temiz bir poşete geçirip hava almayacak şekilde ağzını kapatıp 20 dakika bekletin. Bu yöntemle kabukları çok çabuk soyulacaktır. Sosunuz acı olsun istiyorsanız acı kil biberlerden yada sivri biberleri doğrayarak, içerisine zeytinyağı aldığımız ayrı bir tavada hafif öldürelim. Sonra pişen domateslerin üzerine doğradığımız patlıcanları, rendeden geçirdiğimiz havucu ve doğradığımız kırmızı biberleri ekleyip karıştıralım ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatalım. Bir blendır yardımıyla sosumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar inceltiyoruz. Siz isterseniz tanecikli olarak da bırakabilirsiniz. Blendırdan geçen sosumuzun üzerine toz şekerini, tuzunu ve pişirdiğimiz biberleri ilave ediyoruz. Daha sonra sirkesini ve zeytinyağını ekliyoruz ve sürekli olarak karıştırıyoruz, 2-3 dakika daha pişiriyoruz. En son sarımsak ve maydanozu da ekleyip karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. Sosumuzu saklamak için konservelere sıcakken paylaştırıp kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Serin ve güneş görmeyen yerde konserve soslarımızı muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun

Kahvaltılık Sos (Patlıcanlı Biberli) Tarifi İçin Malzemeler

1, 5 kg patlıcan (Közlenmiş)

1, 5 kg kırmızı biber (Közlenmiş)

1 kg yeşil biber (Minik yemeklik doğranmış)

5_6 adet acı biber (Minik doğranmış)

2, 5 kg domates (Robottan hafif taneli kalacak şekilde çekilmiş)

5-6 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı sirke

Tuz

Kahvaltılık Sos (Patlıcanlı Biberli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Büyük tencereye zeytinyağını alıp kızdıralım. Üzerine biberleri ekleyip ara ara karıştırarak yumuşayana kadar kavuralım. ( isteğe bağlı biberleri robottan da çok minik olmayacak şekilde çekebilirsiniz )Biberler kavrulurken domatesleri soyup robotta hafif taneli kalacak şekilde çekip biberlere ekleyelim. Menemenlik kıvamına gelene kadar kaynatalım. Robottan çektiğimiz kırmızı biber ve patlıcanı ve kıydığımız sarımsakları ekleyelim. En son sirke ve tuzunu ekleyip iyice kaynatalım. Kıvamını az sulu kalacak şekilde ayarladım. çatalla alınabilecek kıvamda oldu. Sıcak sıcak kavanozlara koyup yeni kapaklarla kapatıp ters çevirdim. Toplam yarım kiloluk 8 kavanoz çıktı. üzerini örtüp soğuyana kadar beklettim. kışın yemek üzere kaldırıldı