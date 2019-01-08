Kozan'da istinat duvarı çöktü! Yol trafiğe kapandı
Adana'da bulunan ve Kozan-Kayseri yolu Dağılcak mevkii üzerinde yaz aylarında yapımı tamamlanan istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü08 Ocak 2019 Salı 18:12
Adana'nın Kozan ilçesinde Kayseri yolu üzerinde bulunan Dağılcak mevkiinde istinat duvarı çöktü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, olası bir kazaya karşı önlem alındı.
Kozan-Kayseri yolu Dağılcak mevkii üzerinde yaz aylarında yapımı tamamlanan istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alındı.
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