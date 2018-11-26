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Köylüler şoke oldu! Hep birlikte yüzerek geçtiler

Balıkesir’de bulunan Simav Çayı’na yüzerek geçen domuz sürüsünü görenler, gözlerine inanamadı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:27
Köylüler şoke oldu! Hep birlikte yüzerek geçtiler

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde onlarca domuzun Simav Çayı’nı yüzerek geçmesi şaşkınlık uyandırdı. Bigadiç’in Çekirdekli ve Babaköy kırsal mahalleleri yakınlarında bulunan Çekirdekli Köprüsü’nde görülen domuz sürüsü amatör kameralarca kaydedildi.

Onlarca domuzun suyun içinde yüzerek karşıya geçtiği ve ardından hızla gözden kaybolduğu görüntüler, Bigadiç’te bulunan avcıları da harekete geçirdi. Hayvanlara ve insanlara saldırma riskini ortadan kaldırmak için avcıların hazırlık yaptığı öğrenilirken, domuz sürüsünün henüz bir zarara yol açtığtı duyulmadı. 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:27
  1. Balıkesir
  2. Bigadiç
  3. Simav Çayı
  4. Domuz sürüsü
  5. Domuz sürüsü nehri yüzerek geçti

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