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Kadın - Aile Köylü kadınların yufka ekmeği pişirme geleneği
Kadın - Aile

Köylü kadınların yufka ekmeği pişirme geleneği

Yüzyıllardır devam eden yufka ekmek pişirme geleneğini sürdüren Arabanlı kadınlarla birlikte ekmek sacında yufka ekmek pişirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:52:00 - 2021-10-31 18:12:31
Köylü kadınların yufka ekmeği pişirme geleneği

Yüzyıllardır devam eden yufka ekmek pişirme geleneğini sürdüren Arabanlı kadınlarla birlikte ekmek sacında yufka ekmek pişirdi.

Hafta sonunda ilçe kırsalında mahalle ziyaretlerinde bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçeye bağlı kırsal mahalle ziyaretleri sırasında, yufka ekmek yapan kadınlara yardım etti. Aile bütçelerine katkıda bulunan kadınların daveti üzerine ceketini çıkaran Başkan Doğru, sacın yanına oturarak yufka ekmek pişirdi.

Araban ilçe merkezindeki ve kırsalında yüzyıllardır süregelen yufka ekmek geleneğine devam eden kadınlar, kış öncesi yufkalarını hazırlamak amacıyla erken saatlerinde mesaiye başladıklarını kaydetti. Unu hamur haline getiren kadınlar, oklavayla açtıkları yufkaları kızgın sac üzerinde tek tek pişirerek, kış boyu tükettiklerini de sözlerine ekledi. Kadınlar desteği nedeniyle Başkan Doğru'ya teşekkür etti.

Başkan Doğru, bir süre yardım ettiği kadınlara kolaylıklar dileyerek, ziyaretine devam etti.

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