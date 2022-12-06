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Aktüel Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü
Aktüel

Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Bayır Köyü İlkokulu'nda görev yapan biri müdür 3 öğretmen, anne ve baba şefkati gösterdikleri öğrencileri için bazı günlerde yemek hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:52:00 -
Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bayır Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür yetkili öğretmen Hakan Sönmez, sınıf öğretmeni Servet Bozan ve okul öncesi öğretmeni Rabia Seyyar, öğrencileri için okulu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü. Mavi ve kırmızı önlüklerle okula gelen 40 çocuğun sıcak sınıflarda eğitim görmelerini sağlayan öğretmenler, öğrencileri için sobanın üzerinde bazı günler yemek hazırlıyor. Birleştirilmiş sınıflı okulu öğretmenler ve öğrencileriyle güzelleştirip sıcak bir yuvaya dönüştürmek için gayret gösterdiklerini kaydeden okulun müdür yetkili öğretmeni Hakan Sönmez, yaptıkları etkinliklerle de çocukları evlerindeymiş gibi hissettirmeye çalıştıklarını, öğrencilerin bu şekilde derslere daha fazla motive olduğunu, kimsenin derse geç kalmadığını söyledi.

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