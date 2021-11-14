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Kadın - Aile Köy kadınlarından zorlu tandır ekmeği yapımı
Kadın - Aile

Köy kadınlarından zorlu tandır ekmeği yapımı

Köyde yaşayan kadınlar, yapımı meşakkatli olan tandır ekmeği geleneğini sürdürüyor. Hazır ekmek tüketmeyen kadınlar tandırlıkta kendi ekmeklerini kendileri pişiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:22:00 - 2021-11-14 11:23:14
Köy kadınlarından zorlu tandır ekmeği yapımı

Erzincan’ın Yaylabaşı Beldesinde yaşayan kadınlar akraba ve komşularıyla bir araya gelerek tandır ekmeği pişiriyor. Ayda bir kere toplanan kadınlar sabahın erken saatlerinde hamur mayalarak işe koyuluyor. Öğle saatlerinde mayalanan hamuru aynı büyüklükte bölen kendi tabirleriyle küntleyen kadınlar tandırı yakıyor. Yakılan tandırla birlikte yoğun duman altında kalan kadınlar pişirmek için hazır hale getirdikleri hamurları bir yandan oklavalarla açıyor, diğer yandan tandırda pişiriyor. Yöre halkı tarafından sevilerek tüketilen tandır ekmeği uzun süre bayatlamamasıyla da dikkat çekiyor.

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Yıllardır evinin ekmeğini kendi pişiren Hanife Akan, “Önce hamuru yoğurdum, mayaladım. 2 saat ekşidi. Sonrasında küt yaptım, tandırı yaktık. Kendimize göre 100 tane pişirdik. Her zaman yapıp yeriz. Biz bunu seviyoruz. Çarşı ekmeğini yemiyorum ben sevmiyorum. Biz tandırda peksimet yaparız, kete yaparız komşularla peş peşe pişiririz. Biz bunları sever bunları yeriz, hazır olanı sevmeyiz hazırı neyde yapıyorlar kim bilir, içim almıyor.” şeklinde konuştu.

Bahçesine tandır kurduran Vesile Akan ise tandır ekmeğinin tarifini vererek, “Tandırda komşularımla ekmeğimizi pişiriyoruz. Hamuru hazırlarken ben ilk önce ununu eliyorum. Tuzunu atıyorum. Ilık suyla yoğurup ekşitiyorum. Tandır ekmeği her şeye yakışıyor. Dışardan alınan ekmeği sevmiyoruz. Bir misafir geldiğinde kolaylık oluyor. Tandır ekmeğinin yanında çökelek, peynir, patates haşlaması, Erzincan’ın yöresel yemeği ekşili çorbası çok güzel oluyor. Tandır ekmeğini ekşili çorbasının altına doğrayıp, üzerine ekşiliyi döküp yemek çok güzel. Seviyoruz tandır ekmeğini.” dedi.

Tandır ekmeğini yapan ev hanımları komşularını da davet ederek semaver çayı eşliğinde tandırdan yeni çıkmış ekmekleri yiyerek günün yorgunluğunu atıyor.

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