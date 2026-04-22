Köy birbirine girdi! Taşlı sopalı sınır kavgası: 29 kişi hastanelik oldu

Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyü Bölüzer mezrasında iki aile arasında arazi sınırı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopalı kavgada her iki taraftan toplam 29 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlarca yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma tarafından bölgede geniş çaplı önlem alırken, kavgaya karıştığı belirlenen kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.