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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:32:57 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak Böcek'in takibini yoğun ve eksiksiz sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır." ifadesine yer verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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