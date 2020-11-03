  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi" - "Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:24:13 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yavaş yavaş yemek yiyebildiğini bildirdi.

Özkan, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumundaki gidişattan mutlu olduklarını söyledi.

Enfeksiyon bulgularının hala devam ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi. Doktorlar yakın bir zamanda daha detaylı bilgi verecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor. Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre kendisi çok daha iyi, bu bizi mutlu ediyor."

- 58 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da ya..
Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!
Gündem

Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay