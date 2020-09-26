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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:55:33 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği, son 24 saatte olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin de stabil sürdüğü belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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