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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı ancak Böcek'in sağlık durumunun hala kritik olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:35:36 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

- 37 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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