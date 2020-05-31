"Kovid-19 sürecini sigarayı bırakmak için değerlendirin" çağrısı

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Tor, sigaranın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığında enfeksiyon riskini artırdığını belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Meltem Tor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sigara ve tütün savaşındaki mücadelesinde çok anlamlı aşamalar kaydettiğini ve bu başarının sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Dünyada ölüm nedenleri arasında 8 önemli sebepten 6'sının direkt sigarayla ilişkili olduğuna dikkati çeken Tor, özellikle kalp-damar ve akciğer sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.

Tor, "Sigaranın Kovid-19 salgını sürecinde bırakılması son derece önemli. Sigaranın Kovid'de enfeksiyon riskini arttırdığını biliyoruz. Kovid özellikle kalp ve akciğerle ilgili hastalıkları olan kişilerde ağır seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sigaranın vücuda olan zararlarının unutulmaması gerektiğini aktaran Tor, şöyle devam etti:

"Sigara içenlerde viral enfeksiyonlar daha sık karşımıza çıkıyor, daha ağır seyrediyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Hekimler ve bu konuda çalışan bilim insanları olarak sigaranın dokuda yaptığı hasarı net olarak biliyoruz. Bu konuda ortaya konulmuş birçok çalışma var. Sigara ilk başta ağız mukozasından itibaren doku hasarı yapıyor. Sigara oradaki solunum yollarını döşeyen, bizim bağışıklık sistemimizde önemli yeri olan, bir şekilde süpürge vazifesi gören hücrelerin yapısını bozuyor. Dolayısıyla çok rahat o damlacık enfeksiyonuyla bulaşıya maruz kalabiliyorsunuz. Viral enfeksiyonların bu grup hastalarda daha sık olduğunu biliyoruz."

Tor, sigara içme alışkanlığını salgın sürecinde devam ettiren kişilerde bir şekilde el, dudak, ağız temasının olmasının yanı sıra bu kişiler maskelerini çıkarıp diğer sigara içenlerle sosyalleşebildiklerinden dolayı bulaşın artma riskinin olacağını belirtti.

- "Sigarayı bırakmak için önemli bir zaman aralığı"

Şişe ve marpuç gibi birçok malzemesi ortak kullanılan nargilenin de uçuk, tüberküloz, viral hepatit gibi enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovid-19'da da bulaş riskini arttırdığını anlatan Tor, "Salgın süreci sigarayı bırakmak için önemli bir zaman aralığı. Bence sigara tiryakileri bu zamanı sigarayı bırakmak için değerlendirebilirler." diye konuştu.



Tor, Zonguldak'ın solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümlerde dikkati çektiğini vurgulayarak, kentteki Kovid ölüm oranlarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu gözlemlediklerini, kentte sigara içme oranı ve akciğer kanseri sıklığının da oldukça yüksek seyrettiğini sözlerine ekledi.