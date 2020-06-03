Kovid-19 salgını Almanya’da işsiz sayısını mayısta artırdı

BERLİN (AA) - Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesinden dolayı mayısta bir önceki aya göre 238 bin kişi arttı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 2 milyon 875 bine yükseldi. Beklenti, işsiz sayısının 200 bin artması yönündeydi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 5,8’den yüzde 6,3’e yükseldi.

BA Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mayısta işsiz sayısının nisan ayında arttığı kadar artmadığını belirterek, "Koronavirüs salgını, iş gücü piyasasını büyük bir baskı altında bırakıyor." ifadesini kullandı.

BA, mart-nisan döneminde 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusundan sonra mayıs ayında 1,06 milyon işçi için de kısa çalışma başvurusu yapıldığını bildirdi.



Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, Kovid-19'un etkisiyle Mart 2010'dan beri ilk kez azalarak nisan ayında 44 milyon 801 bine düştü.