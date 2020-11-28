  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Gezer son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:09:37 -
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Gezer son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Selim Gezer, memleketi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Gezer'in cenazesi Şemdinli'ye getirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende Gezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Gezer'in cenazesi dualarla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, kurum amirleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi
Dünya

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!
Dünya

İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

ABD, ABD'nin Nimitz uçak gemisini ve diğer savaş gemilerini Irak ve Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesini desteklemek için Basra Körfez..
Almanya: Haberlerden kaygılıyız
Dünya

Almanya: Haberlerden kaygılıyız

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden sonra bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu ifade edildi. ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay