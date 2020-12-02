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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım"

Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: - "Sağlık olmadan belediye başkanlığı olmaz, babalık olmaz, her şeyden önce sağlık gelir. Bizim için, vatandaş için en önemli konu sağlıksa bu pandemi ortamında sağlığımızı korumamız için kurallara yüzde yüz uymamız gerekiyor" - "Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:03:23 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hastalık döneminde sağlığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladığını belirterek, herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Belediye Başkanı Okay, bir süre önce halsizlik, terleme ve kas ağrısı şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi pandemi servisine başvurdu. Okay'ın hastanede yapılan tetkik ve testlerinde Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Tedavisi sırasında 3 gün hastanede, 12 gün ise doktorların kontrolünde evde geçiren Okay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kas ağrısı, halsizlik, terleme şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından uzun ve zorlu bir süreç geçirdiğini belirtti.

Hastalık sırasında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını aktaran Okay, şöyle konuştu:

"Sağlık olmadan hiçbir şey yapmamız mümkün değil. Sağlık olmadan belediye başkanlığı olmaz, babalık olmaz, her şeyden önce sağlık gelir. Bizim için, vatandaş için en önemli konu sağlıksa bu pandemi ortamında sağlığımızı korumamız için kurallara yüzde yüz uymamız gerekiyor. Bu konunun ciddiyetine varmamız gerekiyor. Hastalık sürecinden sonra bir şeyin farkına vardık. Ailenle bir arada oturmak, çoluk çocuğunla bir arada oturmak, çarşıda pazarda dolaşmak, bir esnafla muhabbet etmek belediyecilik görevleriyle ilgi gerekli koordinasyon görevlerini yapmak ne kadar önemliymiş. Normal şartlarda sıradan olan birçok şeyin ne kadar önemli olduğunun bu koronavirüs belasına bulaştıktan sonra çok daha iyi farkına vardım. Bu karantina ortamında çeşitli semptomları ben de geçirdim. Bu semptomlardan sonra da tat almanın ve koklamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardım."

Okay, yeni tip koronavirüsün kime ne kadar zarar verebileceğinin bilimsel olarak tam olarak bilinmediğini anımsatarak, her yaş grubunun kendisini hijyen kurallarına uyarak, maske ve mesafe ile koruması gerektiğine dikkat çekti.

Kovid-19 riskine karşı herkesi tedbirli olmaya davet eden Okay, "Yaş sınırına bakmaksızın her yaş grubundan hiçbir rahatsızlığı olmayanlar dahil herkesin alınan kurallara yüzde yüz uyması gerekir. Maske, mesafe, hijyen ve hükümetimizin koymuş olduğu kararlara yüzde yüz uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Okay, alınan tedbirlerin yaşanan sürecin daha rahat atlatılması adına çok önemli olduğunu ve mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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