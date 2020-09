KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatım gözümün önünden film gibi geçiyordu"

Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandığı Kovid-19'u yenen 70 yaşındaki kadın, başta engelli kızı olmak üzere, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Seher Güneş: - "Her tarafım ağrı içerisindeydi. Allah'a 'şifa' diye yalvardım. Her şey Allah'tan geliyor, beni engelli yavruma bağışlaması için yalvardım. Çocuklarım, eşim gözümün önüne geliyordu, hep onları hayal ediyordum. Allah'ım şifa verdi ve iyi oldum. Her saniye, gece, gündüz hayatım gözümün önünden film gibi geçiyordu"