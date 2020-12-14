  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi
Aktüel

Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 05:57:44 -
Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Kanada'ya geldi

TORONTO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatının Kanada’ya geldiğini duyurdu.

Başbakan Trudeau, Montreal'deki Mirabel Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın kargosunun boşaltılmasına ait bir fotoğrafı da paylaştığı duyurusunda, "Bu iyi bir haber. Ancak Kovid-19 ile mücadelemiz bitmedi. Şimdi her zamankinden daha fazla tetikte olmaya devam edelim." dedi.

Pfizer-BioNTech aşıları, ülke genelinde 10 eyalette kurulan toplam 14 dağıtım merkezine gönderilecek.

Aşının Kanada’ya sevkiyatına bugünden (Pazartesi) itibaren devam edileceği belirtilirken, ilk uygulamanın Quebec eyaletinde başlaması öngörülüyor.

Yetkililer, aşılamada 60 ve üzeri yaş grubunun öncelikli olacağını, bu nedenle Quebec eyaletindeki iki yaşlı bakımevi sakinlerinin bugün erken saatlerden itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından, önümüzdeki yıl mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu
Dünya

İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu

İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbaycanlı milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik
Gündem

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf: 4 ili kaybettik

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan çözülmeye ilişkin itiraflar gelmeye devam ediyor. Karayılan'ın itirafları PKK'nın sonunu ge..
Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar
Dünya

Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşkes ihlali dün yapıldı. Erivan yönetimi ateşkesi bozsa da kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Ermen..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay