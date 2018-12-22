Kovduğu çalışanın parasını ödeyemeyen İmamoğlu'nun belediyesi icralık oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1 Ocak 2019'dan itibaren bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" derken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü Belediyesi, işten kovduğu çalışanının parasını ödeyemedigi için icralık oldu.

"Paramız yok' cevabı

İmamoğlu, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra, işlerden sosyal medya hesabına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyan G.K. ile CHP üyesi E.Ç. işten kovulmuştu. İşe iade davası açan E.Ç. davayı kazandı. Belediye, karara itiraz etti. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay "İşçinin işe iadesi ile alacağı ücretlerin faiziyle birlikte ödenmesine" hükmetti. Karar belediyeye ulaştı. Bir türlü alacağını tahsil edemeyen E.Ç. 23 bin 433 TL'lik alacağı için 4 ay önce bu sefer belediyeyi icraya verdi. Belediye "Paramız yok. Alacağını taksitle ödeyelim" teklifinde bulundu ancak bugüne kadar bir ödeme yapılmadı. İşte detaylar:

Belediye icralık

İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra kendine yakın bazı birim müdürlerini ilçe dışından getirdi. Getirdiği müdürler, "Eşlerimizi belediyede işe başlatırsanız teklifinizi kabul ederiz" talebinde bulundu. İmamoğlu 'Olur' dedi. Ardından 'performans' gerekçe gösterilerek işçileri sokağa attı. Oysa İmamoğlu, 2014 yerel seçimi öncesinde "Kimseyi işten çıkarmayacağız" sözü vermişti.



İşçiler, birim müdürlerinin eşlerine gösterdiği hassasiyeti kendi çalışanına göstermeyen İmamoğlu'na karşı dava açtı. O işçilerden biri E.Ç.'ydi, işe iade davası açtı. Diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşan G.K.'ydı.



Bakırköy 5. İşçi Mahkemesi'nde hak arayışı peşine düşen CHP üyesi işçi E.Ç., aleyhinde gelişen hukuki süreci Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı kapsamlı bir şekilde inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işten atılan davacının işe iadesine, yargılama giderlerinin belediye üzerinde bırakılmasına ve boşta geçen 4 aylık sürede de işçi aylığının ödenmesi yönünde hüküm kıldı.

Mahkeme kararına rağmen, atması gereken adımı atmayan belediye hakkında 23 bin 433 TL'lik alacağı için icra takibi başlatan E.Ç. bu kez de Büyükçekmece İcra Mahkemesi'ne başvurarak haciz işlemi yürüttü.

Kaynak: Sabah