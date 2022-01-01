Köstebek pasta tarifi, nasıl yapılır? Köstebek pasta tarifleri

Köstebek pasta tarifi

Malzemeler

Kek malzemeleri:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 kabartma tozu

1 vanilya

Krema için:

1 poşet krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İçine;

4 adet muz

Köstebek pasta tarifi nasıl yapılır?

Yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı kaplara alınır. Şekerin yarısı beyaza yarısı sarıya eklenir. Yumurta akını köpürüp koyu bir kıvam olana kadar mikserle çırpılır. Yumurta sarısı şeker eriyene kadar çırpılır. İçine sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir. Un, kabartma tozu, vanilya ve kakao tel süzgeçte elenerek karışıma ilave edilir. Mikserle iyice çırpılır. Köpürttüğümüz yumurta akı karışıma ilave edip spatula yardımıyla alttan üste söndüremeden karıştırılır. Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirilir ve karışım kalıba dökülür. 170 derece önceden ısıtılmış fansız alt üst kısmı yanan fırında 45 dakika pişirilir. Krema için şanti, toz krema ve süt bir kap içerisinde mikserle karıştırılarak hazırlanır ve en son damla çikolatalar eklenir. Kaşık yardımıyla karıştırılır. Kek soğuyunca kenarı havuz gibi kesilip kaşık yardımıyla yarıya kadar oyulur. Muzlar uzunlamasına kesilip içini doldurulur. Üzerine krema kubbe olacak gibi doldurulur. İçimden çıkan kek parçaları robottan geçirilip üzerine dökülür. Kek parçaları ve krema fazla gelebilir, fazlasını kup bardağına koyarak küçük porsiyon tatlı hazırlayabilirsiniz.

Ispanaklı köstebek pasta tarifi için malzemeler

Kek malzemeleri;

3 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 veya 2. 5 su bardağı iyi elenmiş un

20 sap kadar ıspanak(püre yapılacak)

(Ispanak püresi yapımı; 20 adet ayıklanmış yıkanmış ıspanak suda haşlanır soğutulur suyu sıkılır blenderla çekilir. )

Krema malzemesi;

3 su bardağı süt

4-5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

Arası için;

2-3 adet muz

Ispanaklı köstebek pasta tarifi nasıl yapılır?

İlk önce ıspanak püresi hazırlanır, oda sıcaklığında yumurta ve toz şeker köpürene kadar iyice çırpılır. Sonrasında sıvı yağ vanilya eklenir tekrar çırpılır, sırasıyla püre haline getirilen ıspanak, süt ve yavaş yavaş unu ilave edip kabartma tozu da ilave edilerek iyice çırpılır. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine boşaltılır, fırın 170 derece ayarlanır hafif pembeleşene kadar yaklaşık 25-30 dk kadar pişirilir. Kek soğurken kreması için bir tencereye süt nişasta ,un, toz şeker konur muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir, hazır olunca altı kapatılır tereyağ ve vanilya ilave edilir. Soğuyan kek çay bardağı veya kalıpla kesilir kenarlarda kalan kekler rondodan geçirilir, muzlar halka halka dilimlenir. Kalıpla kesilen kekin üzerine önce krema sonra muz dilimi tekrar biraz krema konur ve üzeri ufalanan kek ile bir güzel kaplanır. Bu şekilde dolapta 2-3 saat kadar dinlendirilir. Afiyet olsun