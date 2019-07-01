Kostas Sloukas 3 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sloukas, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Beko formasını giymeye başlamıştı.
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