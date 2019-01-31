Kostas Mitroglou kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Kostas Mitroglou Galatasaray

Galatasaray Kostas Mitroglou ile anlaşma sağladı. Peki Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Kostas Mitroglou ile kaç yıllığına anlaştı? Galatasaray Kostas Mitroglou’nu ne kadara transfer etti?

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuKostas Mitroglou ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Mitroglou, 3.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Kostas Mitroglou kimdir?

12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcunun bonservisi halihazırda Fransa'nın Marsilya Kulübü'nde bulunuyor. Kariyerine Almanya'nın Duisburg takımında başladı. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin takımı Olympiakos'a 2007'de imza attı. Yine ülkesinde Panionios ve Atromitos takımlarında kiralık olarak görev aldı. 2014 yılının ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımına transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou Olympiakos'a kiralandı.

2016 yılında İngiltere kariyerini sonlandırdı ve 7 Milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Yunan futbolcu son olarak Fransa'nın Marsilya Kulübü'ne 15 Milyon Euro'luk bonservis karşılığı transfer oldu. Kostas Mitroglou Marsilya'da bu sezonun ilk yarısında 13 maçta 3 gollük performans ile takımına katkı sağladı.