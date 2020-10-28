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Aktüel Kosova ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Aktüel

Kosova ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:55:39 -
Kosova ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

PRİZREN (AA) - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, Kosova ve Bosna Hersek'te dualarla idrak edildi.

Prizren İslam Birliği Kurulu tarafından Prizren şehrindeki Sinan Paşa Camisi’nde düzenlenen programda cemaat namaz kılarak dualar etti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, vaazında Hazreti Muhammed'in hayatına değinerek, bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Hünkar Camisi'nde de kandil vesilesiyle program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp ilahiler okundu.

Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic, Hz. Muhammed'in hayatının merhamet dolu olduğunu ifade ederek, "Peygamber Efendimiz kendinden sonraki nesillere de merhamet duygusunu miras bıraktı" dedi.

Son dönemde medyada yer alan çirkin söylemlere karşı "güzel söz söylemenin" önemli olduğunu belirten Ljekakovic, "Güzel söz, kötülükleri düzeltebilir. Çirkin söylem ise var olan iyilik ve güzellikleri yok edebilir. Hz. Muhammed der ki, 'Güzel olanı söyle ya da sus.' Biz de hayatlarımızda böyle davranalım." diye konuştu.


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