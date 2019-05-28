Kosova Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı





PRİŞTİNE (AA) - Kosova Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta oynayacağı Andorra ve Türkiye maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rafet Prekazi kadroya 25 oyuncu davet etti.

Andorra ile 6 Haziran'da deplasmanda karşılaşacak Kosova, 11 Haziran'da ise Türkiye'yi konuk edecek. 3. Grup'ta Kosova, Türkiye, Andorra, İngiltere, Avusturya ve Arnavutluk yer alıyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Florjan Smakiqi (Feronikeli), Flamur Gashi (Liria), Ardit Nika (Flamurtari), Ardit Miftari (Arberia).

Savunma: Leonat Vitija (Keku), Kreshnik Hajrizi (Young Boys), Leard Sadriu (Shkendija), Lirim Kastrati (Bologna), Arbenit Xhemajli (Neuchatel Xamax), Lirim Mema (Eintracht Braunschweig), Besfort Kolgeci (TSV Havelse), Fuad Rrahimi (FC Wil 1900).

Orta saha: Roni Gashi (Teuta), Kreshnik Krasniqi (Stromsgodset), Donat Hasanaj (Prishtina), Eris Abedini (Winterthur), Ismet Lushaku (Athletic Eskilstuna), Gentrit Limani (Bochum), Blend Baftiu (Ballkani), Lirim Kastrati (Lokomotiv Zagreb), Alfred Ajdarevic (IFK Varnamo), Ardit Gashi (Vicenza Virtus), Arbnor Muja (Eintracht Braunschweig).

Forvet: Jetmir Topalli (Ballkani), Mirlind Daku (Osijiek).



