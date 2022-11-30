Koskoca İstanbul kime emanet! Algı mı var kavrama sorunu mu?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti tarafından düzenlenen, milyonlarca kişinin katıldığı Yenikapı mitingleri ile Nef Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki AK Parti İstanbul Teşkilatı'na özel programı kıyasladı. İmamoğlu'nun söyledikleri ile algı mı yaptığı ya da kavrama sorunu mu olduğu merak ediliyor.
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.
İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği ve milyonların katıldığı tüm halka açık mitinglerle, Ali Sami Yen Stadyumu'nda düzenlenen, sandık kurulu üyeleri ile yönetim kurullarını kapsayan daha dar kapsamlı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na özel programı karşılaştırdı.
İmamoğlu iki programı aynı kefeye koyup, Yenikapı'daki mitinge 1 milyon kişinin katılmasını öne sürerek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın programına 30 bin kişinin katılmasına sevindi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir milyonla Yenikapı'da buluşanlar şimdi 30 bin kişi toplayınca seviniyor." dedi.
Algı mı yapıyor, kavrama sorunu mu var?
İmamoğlu'nun iki programı karşılaştırıp algı mı yaptığı yoksa iki programın birbirinden farklı kitlelere hitap ettiği konusunda kavrama sorunu mu olduğu merak ediliyor.
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