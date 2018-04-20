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KOSGEB'den yatırımcıya müjde! 5 milyon verilecek

Yerli ve milli üretime daha yüksek oranda destek vererek KOBİ’lerin ithal ettiği ürünleri yerli ve milli üretmesini teşvik etmeyi planlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nden (KOSGEB) kredi kullanacak girişimcilere müjdeli haber geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:26
KOSGEB'den yatırımcıya müjde! 5 milyon verilecek

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Türkiye’nin gelecek hedefleri ve kalkınma planları doğrultusunda bir yol haritası belirlediklerini açıkladı. Uzkurt, plan ve projelerini şöyle sıraladı:

Teknolojinin KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz.

KOBİ’lerin ölçeğini büyütme ve rekabetçi yapılarını artırmak adına da birtakım destek programları yürütmek istiyoruz.

KOBİ’lerimizin yurtdışı pazarlara açılması için birtakım uluslararasılaşma destekleri ve daha katma değerli üretim yapmalarına dönük olarak teşvik programlarını yürürlüğe koyacağız.

2018 yılı bütçemiz yaklaşık 2 milyar lira ancak geçmiş dönemlere bakıldığında hükümetimiz ihtiyaç dahilinde gerekli olan bütçe artışını yapmış. Bundan sonra da hükümetimizin politikaları doğrultusunda KOBİ’lerimizi güçlü şekilde desteklediğimiz takdirde, uygun görülmesi halinde bu bütçeyi hükümet artıracaktır.

Yerlilik ve millilik konusunda yakın dönemde “Stratejik Ürün Destek Programı” adı altında bir destek programının çağrısına çıktık. Bu çalışma kapsamında özellikle ithalatı ihracatından yüksek olan orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki firmaların projelerine destek verdik.

KOSGEB olarak bizim proje bazlı desteklerimizin dışında belli dönemlerde, ihtiyaç duymaları halinde bankalardan kullandıkları kredinin faizini karşılamak yönünde bir finansman yöntemimiz vardı. Yeni dönemde bu modeli tamamen değiştiriyoruz. Yeni dönemde her bir KOBİ’nin, çerçevesini KOSGEB’in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız.

KOBİ’lerimizi, hangi sektörde olduklarına, proje bazlı üretim yapıp yapmadıklarına, yeni girişimci olup olmadıklarına göre belli kategorilere ayırdık. Bu kategorilerde 100 bin liradan 500 bin liraya kadar her bir KOBİ’mizin bir kredi limiti olacak. Bu kredi işletme kredisi, yatırım kredisi, makine teçhizat kredisi olabilir. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ’miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız. Bundan sonraki dönemde aslında her bir KOBİ’nin KOSGEB’den faizi karşılanmak üzere bir kredi limiti olacak.

Teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin KOBİ’ler tarafından üretilmesi ve bu sayede teknoloji üretiminin tabana yayılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda açıkladığımız KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar KOBİ’lere destek vereceğiz.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:26
  1. KOSGEB
  2. Cevahir Bozkurt

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