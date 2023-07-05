Korunan alanlar Kurban Bayramı’nda 4,6 milyon ziyaretçi ağırladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü korunan alanlarda insan-doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla yaptığı alan koruma çalışmaları ve sosyal donatı yatırımlarıyla ziyaretçi sayılarını her geçen gün artırıyor.

En çok ziyaret edilenler Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı ile Muğla’daki Marmaris Milli Parkı

Kurban Bayramı’nı da içine alan 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde vatandaşlar, korunan alanlara ve milli parklara yoğun ilgi gösterdi. Bu süre zarfında söz konusu alanlara 4 milyon 601 bin 672 kişi ziyarette bulundu. Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı 488 bin 343 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken burayı 471 bin 231 ziyaretçi ile Muğla’daki Marmaris Milli Parkı takip etti.

Buna göre Kurban Bayramı tatilinde en çok ziyaret edilen korunan alanlar ve ziyaretçi sayıları şöyle:

Beydağları Sahil Milli Parkı: 488 bin 343, Marmaris Milli Parkı: 471 bin 231, Ormanya Tabiat Parkı: 362 bin 864, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (Balıkesir): 357 bin 944, Munzur Vadisi Milli Parkı (Tunceli): 221 bin 520, Beyşehir Gölü Milli Parkı (Konya): 198 bin 790, Uzungöl Tabiat Parkı (Trabzon): 192 bin 703, Burç Tabiat Parkı (Gaziantep): 148 bin 900, Kaçkar Dağları Milli Parkı (Rize): 109 bin 700, Dülükbaba Tabiat Parkı (Gaziantep): 96 bin 575.

Geçen yılki Kurban Bayramı’nda ise korunan alanlar 4 milyon 90 bin ziyaretçi ağırlamıştı

Orman parkları da yoğun ilgi gördü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki bin 857 adet orman parkı da Kurban Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili boyunca en fazla ziyaretçiyi Antalya Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı çekti. Bu alanı 95 bin vatandaş ziyaret ederken burayı 45 bin ziyaretçi ile Ankara Altınköy Konaklamasız Orman Parkı ve 38 bin ziyaretçi ile İstanbul Kanlıca Hekimbaşı Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı ilk üçte yer aldı. Vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün korunan alanlar ile orman parklarına yaptıkları ziyaretlerle tatillerini doğada rahatça geçirme imkânı buldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 48 milli park, 265 tabiat parkı, 110 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı, 105 sulak alan ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor.