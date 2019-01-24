Koruma altındaki kuşların kafeste saklanmasına 9 bin lira ceza

Rize'de, koruma altındaki kuş türlerini yakalayarak kafeste beslediği tespit edilen A.F.'ye 9 bin 544 lira para cezası verildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Salarha beldesinde koruma altında olan kuşların yakalanıp kafeste beslendiği yönünde kendilerine gelen ihbarı değerlendirdi. Jandarmayla ortak hareket eden DKMP ekipleri A.F.'ye ait evde arama yaptı. Evin üst katında nesli koruma altında bulunan 2 florya, 1 erikçi kuşu ve 12 saka, kafes içerisinde ele geçirildi. Doğaya salınmak üzere kuşlara el konulurken, A.F.'ye tazminat ve idari olmak üzere 9 bin 544 lira ceza kesildi.