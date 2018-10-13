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Koroner kalp hastalığının en önemli belirtisi...

Koroner kalp hastalığının en önemli belirtilerinden biri, göğüs ağrısıdır.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:35
Koroner kalp hastalığının en önemli belirtisi...


Kalbi besleyen damarlar olan koroner damarlardaki darlık veya tıkanma sonucu kalp kasının oksijen ve besleyici maddelerden yoksun kalması halinde oluşmaktadır. Damarlarda oluşan darlıklarda, istirahat durumunda kalp dokusuna ulaşan kan miktarı yeterli olabilir. Fiziksel aktivite gibi kalp hızının arttığı durumlarda ise kalbe ulaşan kan miktarı yeterli olmamaktadır. Bu yüzden bu tip hastalarda göğüs ağrısı fizik aktivite veya heyecanlanma gibi olaylar sırasında ortaya çıkar. Ancak dinlenmekle ve teskin olunmakla geçer.

Kalp krizi gibi koroner damarların tam olarak veya tamama yakın tıkandığı durumlarda ise herhangi bir aktivite olmadan istirahatte de göğüs ağrısı oluşabilir.

Sol tarafta baskı hissedilir

Kalp hastalıklarına bağlı olan göğüs ağrısı genel olarak göğüs sol tarafında geniş bir bölgede baskı, yanma, sıkışma tarzında hissedilir.

Sol kola, karın bölgesine, sırta ve alt çeneye doğru da yayılma eğilimi gösterebilir.

Ağrıya baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebilir.

Özellikle kalbin alt yüzünü ilgilendiren olaylar, göğüste ağrı olmadan sadece karın ağrısı ile de kendisini gösterebilir.

Yine akciğer, yemek borusu, göğüs kafesi kasları, mideyi ilgilendiren durumlarda da bu organlardan kaynaklanan ağrılar, kalp ağrıları ile karışabilir.

Özellikle yol yürümekle, yokuş veya merdiven çıkmak gibi fiziksel aktivitelerle kendisini gösteren ve durup dinlenmekle geçen göğüs ağrıları olan kişilerin, mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:35
  1. Ağrı
  2. Koroner kalp hastalığı
  3. kalp hastalığı belirtileri

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