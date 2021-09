Koronavirüsün böbrek hastalarına etkileri neler? İşte cevabı...

Birçok hastanın böbrek yetmezliği geliştirmesine neden olabilen koronavirüs enfeksiyonu, özellikle böbrek nakli hastalarında oldukça ağır seyredebiliyor. İşte koronavirüsün böbreklere etkileri...

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonu, böbrekleri doğrudan etkileyebilir ve bununla birlikte enfeksiyon, böbrek rahatsızlığı olan hastalarda daha ağır seyredebilir.

Böbrek, koronavirüsün ana hedef organlarından biridir ve farklı bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler bunu doğrulamaktadır. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların birçoğu böbrek fonksiyonlarında bozulmaya sahiptir.

Koronavirüs, bazı kişilerde asemptomatik ilerlerken, bazı kişilerde ise solunum sorunlarından çok sayıda organ fonksiyon bozukluğuna kadar birçok sağlık problemine neden olabiliyor. Semptomlar çok çeşitlidir (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı, konjonktivit) ve bazı hastalarda hastalık zatürreye, solunum yetmezliğine ve ölüme kadar gidebilir. Bu ilerleme, sitokin fırtınası olarak bilinen iltihaplı bir durumla ilişkilidir.

Koronavirüs akciğerleri enfekte eder ve zatürreye neden olabilir, ancak kalp, sindirim sistemi, sinir sistemi ve böbrekler gibi birden fazla organ ve sistemi de etkileyebilir.

Koronavirüs böbrekleri etkiliyor

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana elde edilen bilgilerden biri, koronavirüsün sadece böbrek hastalığı teşhisi konmuş kişilerin böbreklerini değil, herhangi birinin böbreklerini bozma yeteneğine sahip olmasıdır. Bu, böbrek hücrelerinin (özellikle tübüler olarak adlandırılan) virüsün hücrelere girmek ve onları enfekte etmek için bağlandığı bir reseptör oluşturan belirli bir proteini (ACE2) yüksek miktarlarda üretmesi nedeniyle mümkündür.

Bu durum, birçok hastanın böbrek yetmezliği geliştirmesine neden olur. Çalışmalarda koronavirüse yakalanan ikincil akut böbrek yetmezliği olan hastaların seyrinin açıkça daha kötü olduğu görülmüştür.

Bu kişilerden bazıları diyalize bile ihtiyaç duyar. Ayrıca, bazı durumlarda akut böbrek yetmezliği kronik böbrek yetmezliğine yol açar. Bu bozulma ilerleyici olabilir veya olmayabilir, ancak hastada kronik böbrek hasarı oluşur. Ancak böbrek her zaman belirli bir iyileşme kapasitesine sahiptir, bu nedenle kalıcı böbrek hasarları yaygın değildir.

Koronavirüsün böbrek hastalarına etkileri

Koronavirüsün sağlıklı bireylerin böbreklerini etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, çok büyük bir grup olan böbrek hastalarında etkisi daha da fazladır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin kronik böbrek hastalığına (KBH) sahip olabileceği tahmin edilmektedir. KBH'li birçok hasta, bu altta yatan hastalık nedeniyle koronavirüsle birlikte böbrek fonksiyonlarında akut bir bozulma yaşar.

Bu bozulmanın nedeni, aralarında diyalize ihtiyacı olanların ve hepsinden önemlisi böbrek naklinin öne çıktığı KBH hastalarının bağışıklıklarının baskılanmış olmasıdır. Koronavirüse yakalandıklarında hastalığın seyri oldukça ağır olabilir. Koronavirüs ile enfekte olan bir nakil veya diyaliz hastasının hayatını kaybetme riski ne yazık ki artmaktadır. Böbrek hastaları, koronavirüs nedeniyle ölme riski en yüksek olan grupda yer almaktadır.

Böbrek nakli hastalarının vücutlarının organı reddetmesini önlemek için aldıkları immünosupresif ilaçlar, savunmalarını koronavirüs tarafından üretilenler gibi enfeksiyonlara karşı kontrol altına alan ilaçlardır. Ancak diyaliz gerektiren KBH hastalarının virüslere, bakterilere ve diğer tehditlere karşı savunmaları da bozulur. Diyaliz hastaları belli bir derecede bağışıklık sorunu yaşarlar, kısmen bağışıklığı baskılanmış olarak kabul edilebilirler ve bu nedenle koronavirüs ile enfekte olduklarında daha kötü bir hastalık seyrine sahiptirler.

Vazgeçilmez bir silah: Aşı

Koronavirüsün önlenmesi için bir aşı, örneğin böbrek hastalığı gibi en zayıf hastalarda, özellikle tavsiye edilir. Değişen bağışıklık durumları nedeniyle, böbrek hastaları koronavirüse karşı daha az antikor geliştirme eğilimindedirler.

Dünyanın çeşitli yerlerinde uzmanlar, böbrek replasmanı tedavisi gören kişilerde üçüncü doz aşıya ihtiyaç olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğunu düşünmektedir. Çeşitli uzmanlar, hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyonu önlemek için yapılan aşı gibi diğer aşılarda olduğu gibi, ileri kronik böbrek hastalığı olan kişilerde immünolojik olarak daha yüksek bir doz ve bazen de ek bir doz uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Böbrek sorunları aylarca devam edebiliyor

Çok büyük bir çalışma, hastaların koronavirüs enfeksiyonundan kurtulduktan sonra böbrek problemlerinin aylarca sürebileceğini ve bazı hastalarda hasarların böbrek fonksiyonlarında önemli bir azalmaya yol açabileceğini gösteriyor.

Journal of the American Society of Nephrology'de 1 Eylül'de yayınlanan çalışmada, hastaların başlangıçta daha uzun süre böbrek hasarına maruz kalma risklerinin daha yüksek olduğu bulundu.

Virüse yakalanan ve daha az şiddetli bir enfeksiyonu olan kişiler bile böbrek hasarlarına karşı savunmasız olabilir. Çalışma yazarlarından Yale Üniversitesi'nde nefrolog ve tıp profesörü olan F. Perry Wilson, "Genel olarak, böbrekle ilgili bir dizi önemli olay riskinin arttığını görüyoruz. Ve beni en çok şaşırtan şey, bunların sürmesi." dedi.

Böbrekler vücutta kandan toksinlerin ve fazla sıvının atılmasında, sağlıklı kan basıncının korunmasında ve elektrolitlerin ve diğer önemli maddelerin dengesinin düzenlenmesinde kilit bir rol oynar. Böbrekler iyi veya verimli çalışmadığında sıvılar birikir ve iltihaplanmaya, yüksek tansiyona, zayıf kemiklere ve farklı birçok soruna neden olur.

Kalp, akciğerler, merkezi sinir sistemi ve bağışıklık sistemi bozulabilir. İlerleyen durumlarda diyaliz veya böbrek nakli gerekebilir. Böbrek sorunları ayrıca ölüme neden olabilir.

Sağlık sisteminden alınan hasta kayıtlarına dayanan bu yeni çalışma, 1 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasında koronavirüs testi pozitif çıkan 89 bin 216 kişinin bilgilerinin yanı sıra koronavirüs olmayan 1 milyon 637 bin 467 kişinin bilgilerini analiz etti.

Araştırma ve geliştirme servisi direktörü Ziyad Al-Aly, enfekte olduktan 1 ila 6 ay sonra, koronavirüsten kurtulanların böbrek hasarı veya böbrek fonksiyonlarında önemli bozulma yaşama riskinin, koronavirüs olmayanlara göre kabaca yüzde 35 daha fazla olduğunu söyledi.

Böbrek fonksiyonlarında azalma olan birçok kişinin ağrı veya başka belirti yaşamadığını belirten uzmanlar, kişilerin koronavirüsün böbrekler için bir risk olduğunu bilmeleri ve böbrek hasarı konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

