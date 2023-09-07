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Dünya Koronavirüsü yeniden hortlattılar! Testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı G20'ye katılmayacak
Dünya

Koronavirüsü yeniden hortlattılar! Testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı G20'ye katılmayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-07 22:54:00 -
Koronavirüsü yeniden hortlattılar! Testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı G20'ye katılmayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

G-20 Zirvesi'ne katılmak için bugün öğleden sonra Kovid-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.

Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 Kovid-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında Kovid-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.

İspanya'da Kovid-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.

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