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Sağlık Koronavirüste yeni varyant alarmı: Tekrar aşı olmalı mı?
Sağlık

Koronavirüste yeni varyant alarmı: Tekrar aşı olmalı mı?

Yeniakit Publisher
2023-08-20 07:41:00 -
Koronavirüste yeni varyant alarmı: Tekrar aşı olmalı mı?

Yaz aylarında seyahatlerimiz arttı ve artık neredeyse hiçbirimiz maske takmıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 3 Ağustos’ta tüm dünyada 1 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası görüldüğünü duyurdu. İngiltere ve ABD gibi ülkelerde hızla yayılan EG.5.1 veya eris adıyla bilinen yeni bir varyanttan bahsediliyor. Hepimizin aklındaysa şu soru var: Tekrar aşı olacak mıyız olmayacak mıyız?

COVID-19’u hayatımızdan çıkardığımızı düşünüyoruz. Uçakta, alışveriş merkezinde, eğlence mekânlarında, sahillerde artık maske kullanmıyoruz. DSÖ, Mayıs 2023’ten itibaren ‘uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu’ sonlandırmıştı. Ancak yine DSÖ 3 Ağustos’ta yeni bir varyant olan ve eris adıyla da bilinen EG.5.1’in hızla yayıldığını rapor etti. Ülkemizde şu anda e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığımızı kontrol edebiliyoruz.

İstersek de randevu alıp aşı yaptırabiliyoruz. Özel hastanelerde de dileyene aşı uygulanabiliyor. Ancak aşı olmak veya olmamak konusunda birçoğumuzun kafası karışık. Ne yapmak gerektiğini Acıbadem Ataşehir Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke’ye, Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül’e ve Academic Hospital iç hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Aysun Ertaş’a sorduk.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA DURUM NE?

COVID-19 vaka ve vefat sayısına ilişkin resmi veriler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sunuluyor. En son Mart 2023’te vaka sayısının 31 bin 54, vefat sayısının da 85 olduğu bildirilmişti. Bu tarihten sonra bir bilgi verilmedi. DSÖ ise 3 Ağustos 2023 tarihinde (son 28 gün içinde), tüm dünyada 1 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası görüldüğünü ve bunlardan 3 bin 100 kişiden fazlasının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Yeni bir varyant olan EG.5.1’in başta ABD ve İngiltere olmak üzere Çin, Güney Kore, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde görüldüğü rapor edildi. ABD’deki yeni COVID-19 olgularının yüzde 17’sinde söz konusu yeni varyantın sorumlu olduğu belirtildi. (Prof. Dr. Çağrı Büke)

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