Koronavirüste dikkat çeken şüphe! Virüslerle nasıl oynadıklarını gururla anlattılar

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili olarak birçok araştırmacı labaratuvar yapımı olduğunu söylerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil virüsün tam olarak kaynağını tespit edemedi. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs nedeniyle Çin'i suçluyor ancak Hollanda ve Çin'de çok değil geçtiğimiz 10 yıl içinde süper virüsler oluşturuldu ve bu haberler dünya basınına yansıdı.

Hollanda'da süper öldürücü virüs yaptılar

Hollandalı bilim insanları, 2009’da dünyada yaklaşık 9 bin insanın ölümüne yol açan kuş gribi virüsünün “çok daha bulaşıcı ve öldürücü” bir türünü geliştirdi.

Erasmus Tıp Merkezi’nde, kuş gribine yol açan H5N1’in genetiği üzerinde oynayan Ron Fouchier liderliğindeki ekip, sadece beş mutasyonun (gen değişimi), virüsü dünya nüfusunu silip süpürecek kadar bulaşıcı hale getirebileceğini keşfetti.

İnsanlara benzer solunum yollarına sahip dağ gelincikleri üzerinde test edilen yeni virüs, çok kısa sürede milyonlarca kişiye bulaşma kapasitesine sahip.

İngiliz gazetesi yazdı

Araştırma, bilim dünyasında büyük tartışma yarattı. Genetiği değiştirilmiş virüsün “yanlış ellere düşmesi” halinde biyolojik savaşa yol açması endişeleri dile getiriliyor.

Daily Mail Gazetesi, virüsün “şarbondan beter” olduğunu ve tüm uygarlığı tehdit edebilecek potansiyele sahip olduğunu yazdı. Araştırmayı H5N1’i daha iyi anlamak için yapan Fouchier, “yapılabilecek en tehlikeli virüs” dese de, yöntemini yayımlamaya kararlı.

Çinli uzmanlar geliştirdiklerini itiraf etti

Çin Ulusal Kuş Gribi Laboratuvarı Başkanı Profesör Huan Çen ve ekibinin, kuş gribine yol açan H5N1 virüsü ile insanlarda sık rastlanan H1N1 grip virüsünü karıştırdığını belirtti.

Çinli araştırmacılar yeni aşı üretmek için virüsü geliştirdiklerini savunurken Oxford Üniversitesi’nden bilim adamları, araştırmayı “tam bir sorumsuzluk” olarak yorumladı.

Salgına neden olabilir

Batılı uzmanlar, yeni üretilen virüsün laboratuvar ortamından dışarı sızmasının dünya çapında ölümcül bir salgına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Paris’teki Pasteur Enstitüsü’nden Profesör Simon Wain-Hobson, “Bu yeni tip virüsün insanda ne oranda ölüme yol açabileceğini bilmiyoruz ancak salgın 500 milyon kişiyi etkilese 500 bin ila 100 milyon kişinin ölebileceğini tahmin edebiliriz” yorumunda bulundu.

Kuş gribi virüsü ölümcül ancak insandan insana bulaşması zor. Buna karşın H1N1 ile birleşmesi halinde hızla yayılma olasılığı yüksek. İki virüsün aynı hücreyi etkilemesi genetik yapıyı bile etkileyecek bir değişime yol açabiliyor.

Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve bütün Dünya’yı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hastalanmasına ve onbinlerin ölmesine yol açan bu salgın hastalık (Covid-19) yeni tip koronavirüs süper bulaşıcı özelliği ile tüm dünyayı etkisi altına aldı.