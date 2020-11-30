Koronavirüse yakalanan Emin Saraç Hoca'dan sevindiren haber
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Türkiye'nin büyük alimlerinden M. Emin Saraç Hoca'nın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Koronavirüs tedavisi gören Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedaviye evde devam edileceği öğrenildi.
Emin Saraç Hoca'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
Babasıyla ilgili son durumu aktaran M. Fatih Saraç, koronavirüs tedavisi gören M. Emin Saraç Hoca'nın hastaneden çıktığını söyledi.
Dualarını eksik etmeyen vatandaşlara teşekkür eden oğul Saraç, şu an tedavileri devam eden hastalara da acil şifalar diledi.