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Sağlık Koronavirüse karşı yeni umut! O ilaç işe yaradı
Sağlık

Koronavirüse karşı yeni umut! O ilaç işe yaradı

Brezilya'da koronavirüs salgınına karşı yeni bir umut ışığı görüldü. ABD merkezli Pfizer, Xeljanz isimli ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:19:00 -
Koronavirüse karşı yeni umut! O ilaç işe yaradı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

Salgın ile mücadele kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya gelecek için umutlu.

Ancak bilim insanları salgına karşı kesin zaferi ilan etmek için virüse karşı ilaç geliştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.
Haliyle bilim ve tıp dünyası Kovid-19'a karşı bir ilaç üretmek için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde AstraZeneca tarafından testleri yapılan koronavirüs ilacından kötü haber gelmişti. Bu alanda çalışmalar yürüten bir başka şirket olan Pfizer'dan ise sevindirici bir haber geldi.

ABD merkezli şirket 'Xeljanz' isimli ilacın Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

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