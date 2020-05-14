Koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
İçerideki 4 kişiye toplam 12 bin 729 lira ceza kesildi
İSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.
Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 4 kişinin bulunduğu tespit edildi.
İş yeri sahibi İsa G'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3 bin 180'er lira ceza kesildi.
İsa G. hakkında adli işlem başlatıldı, iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.