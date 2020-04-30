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Aktüel

Koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kişi bankada yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:09:37 -
Koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kişi bankada yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kişi, bir bankada para çekmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir süredir koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli şahsın hastaneden ayrılması üzerine, yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, C.K'nın Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde para çektiği tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevrede önlem alarak şahsı ambulansa bindirdi. C.K, tedavisi için yeniden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



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