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Ekonomi Koronavirüs sonrası herkes stoklamaya başladı! Kimse beklemiyordu...
Ekonomi

Koronavirüs sonrası herkes stoklamaya başladı! Kimse beklemiyordu...

Adana’da, koronavirüs sürecinde bu hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle sakatata rağbet arttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:07:00 -
Koronavirüs sonrası herkes stoklamaya başladı! Kimse beklemiyordu...

Türkiye’de koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın özellikle uyardığı kentler arasında yer alan Adana’da, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren sakatatlara yöneldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde işini son güne bırakmak istemeyen birçok vatandaşın, kasaplar çarşısına gelerek sakatat aldığı görüldü. Yoğun kalabalığın yaşandığı çarşıda ise en çok tercih edilen ürünlerin kelle, ayak ve mumbar olduğu gözlendi.

‘Vatandaşlar sakatatları stokluyor’

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, sakatatların koronavirüs ve griplere iyi geldiğini belirterek, “Sakatatların bu kadar satılacağını ummuyorduk. Şu anda piyasada yeterince ürün bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların talepleri yüksek. Şu anda sakatat bulunmasında bir sıkıntı yok ama ilerleyen günlerde bu ürünlerin hem fiyatları hem de ürünler bulunmayabilir. Şu anda vatandaşlarımızın talepleri çok arttı. Satışlara yetişemiyoruz diyebiliriz. Adana’da günde ortalama 2 bin adet sakatat satılıyor. Vatandaşlar sakatatların koronavirüse iyi geldiğini bildiği için stok yapmaya başladı” dedi.

Sakatat almak için kasaplar çarşısına gelen Tülay Kütük, sakatatı severek tükettiğini ve faydalı olduğunu söyledi.

Filiz Parsak isimli vatandaş ise sakatatların koronavirüse iyi geldiği için kasaplar çarşısına geldiğini belirterek, “Sakatatlarımı alıp evimde stok yapacağım” dedi.

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