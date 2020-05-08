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Otomotiv

Koronavirüs salgını sonrası BMW'den flaş karar

Koronavirüs salgını sonrası BMW, şirketin finansal gücünü korumak için bazı yatırımlarını erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:43:00 -
Koronavirüs salgını sonrası BMW'den flaş karar

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kalırken, bayilerin ve fabrikaların yavaş yavaş yeniden açılması, sektöre rahat bir nefes aldırdı. Ancak şirketler, bu zorlu süreçte bazı önemli kararlar alıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin mali işler sorumlusu, şirketin finansal gücünü korumak adına öncelikle Macaristan'a ve diğer ülkelere yapacağı yatırımları erteleme kararı aldığını duyurdu

Nicolas Peter, yatırımların askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Şu anki duruma ışık tuttuğumuzda Macaristan’daki projemiz gibi gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı geciktireceğiz. Diğer projeler ve yatırımlarımız ise dikkatlice yeniden düşünülecektir.” ifadelerini kullandı.

bmw

Satışları yüzde 20 azalmıştı

Alman otomobil üreticisi BMW'nin 2020 ilk çeyreğindeki satışları, dünya genelinde yüzde 20,6 oranında azalmıştı.

BMW otomobillerine en az talebi ise Çinliler gösterdi. Alman devinin Çin'deki satışları ilk çeyrekte 30,9 düştü.

Çin'in ardından Avrupa'daki BMW satışları yüzde 18,3 azalırken, ABD'de ise yüzde 17,4 oranında azalma görüldü.

 

 

 

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