Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi Türkiye’de salgına karşı büyük bir mücadele içerisinde. 14 Ocak 2021 itibariyle ülkemizde korona aşı uygulaması başladı. Son dönemde aşı tedarikiyle birlikte süreç hızlandı. Pek çok kişi salgının ne zaman sona ereceği sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs biter mi?

Koronavirüs ne zaman bitecek? Sonbahara salgın biter mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının sona ermeye yakın olduğunu müjdeledi. Fahrettin Koca, “Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı. Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgi vermek için huzurlarınıza çıkıyorum. Artık gündemimiz aşı programıyla ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Zor günler artık geride kalıyor. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz. 3 önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yarın (10 Haziran) itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye dek tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye, güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin” dedi.