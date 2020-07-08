Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri destek için Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 4 üyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinin (TABİB) davetiyle Bakü'ye gelen uzmanları Haydar Aliyev Havalimanı'nda TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı karşıladı.

Bakü'ye gelen uzmanlardan Prof. Dr. Recep Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile tarihi bağlara sahip, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan'ın salgınla mücadele eden doktorlarıyla fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Seval İzdeş de yoğun bakım konusundaki tecrübelerini Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla paylaşacağını kaydetti.

Prof. Dr. Levent Akın ise "Hastalık için bölge ve iklim fark etmiyor. Bu bela ile uzun süre mücadele edeceğiz gibi." dedi.

TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda olduğu gibi sağlık alanında da iyi iş birliklerinin olduğunu belirtti.

Bayramlı, "Türkiye'den gelen misafirlerimiz, doktorlarımızın tedavi sistemini inceleyecekler. Tavsiyelerini dinleceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Salgınla mücadelemize katkı sağlayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



















