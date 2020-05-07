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Ekonomi

Koronavirüs Bernard Arnaud'un 30 milyar dolarını eritti

Fransız şirket Moet Hennessy–Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud, koronavirüs salgını nedeniyle 30 milyar dolar kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:57:00 -
Koronavirüs Bernard Arnaud'un 30 milyar dolarını eritti

Bloomberg, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Bernard Arnaud'nun dünyanın bir çok ülkesindeki butiklerinin bir aydan fazla bir süredir kapalı olduğunu ve Moet Hennessy–Louis Vuitton (LVMH)'un hisselerinin yüzde 19 değer kaybettiğini belirtti.

Salgında en fazla kaybeden bernard arnaud

LVMH'nin finans direktörü Jean-Jacques Gioni'ye göre şirketin geleceği, lüks mal satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturan Çin pazarına bağlı olacak. Mart ayında, dünyanın en zengin 20 kişisinin serveti, Kovid-19'un piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar azaldı. Forbes'e göre, bunlar arasında en çok kaybeden kişi Bernard Arnaud oldu.

Bernard Arnaud, 90 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinin üçüncü sırasında bulunuyor. Listenin başını 141.8 milyar dolarlık servetiyle Amazon CEO'su Jeff Bezos çekiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 105.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

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