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Ekonomi

Koronavirüs aşısı sonrasında altının tepkisi nasıl oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı arşı üretildiğini ve aynı aşının kendi kızınada yapıldığını duyurdu. Rusya'dan gelen bu koronavirüs aşı duyurusundan sonra altın nasıl tepki verdi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:30:00 -
Koronavirüs aşısı sonrasında altının tepkisi nasıl oldu?

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde sanayi üretimi ve ticaret sektörü büyük sıkıntı içine girmişti. Büyük yatırımcılar ve hatta devletler bile bu dönemde güvenli liman olarak altını tercih etti. Bu nedenle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. 

Rus lider Vladimir Putin, ülkesinde koronavirüs aşısının denemelerden geçerek tescillendiğini ve kendi kızına da bu aşıdan yapıldığını belirtti. Aşı sonrasında kızında biraz ateş yükselmesi olduğunu belirten Putin, ikinci günün sonunda kızının iyi hissetiğini ve antikor seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. 

Putin'in koronavirüs aşısını duyruduktan sonra altın ons fiyatında aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşti. Tüm zamanların rekorunu kıran altın ons fiyatı 2070 dolar seviylerine ulaşmıştı. Son günlerde 2030 dolar seviylerinde seyreden altın ons fiyatı bugün içerisinde 1985 dolarları gördü.

Tekrar yükselişe geçen altın ons fiyatı 1996 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlara, Rusya'dan dünyaya duyurulan koronavirüs aşısı eğer gerçekten işe yarasa altın fiyatlarının seyri aşağı yönlü olabileceğini belirtiyorlar.

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