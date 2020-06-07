Koronavirüs araştırmasında saptandı! Bu kan grubu olanlar dikkat

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken can kaybı da 400 bini aşmış durumda.

Hastalığın tedavisi ve önlenmesi üzerine faaliyetler son hızla devam ederken yeni tip koronavirüsün (Covid-19) karakteristiği üzerine araştırmalarda çok farklı katmanlarda ilerliyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 120'den fazla araştırmacının yürüttüğü bir çalışma kan grubunun Covid-19 hastalığına yakalanma ihtimalini etkileyebileceğini ortaya koydu.

MedRvix sitesinde yayınlanan fakat henüz hakem incelemesinden geçmeyen makaleye göre İspanya ve İtalya'dan 1610 hasta ve 2205 kişilik kontrol grubu ile yapılan çalışmada A pozitif kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin yüzde 45 daha fazla ve 0 grubu hastaların ise yüzde 35 daha az riski olduğu tespit edildi.

Kan grubunun SARS hastalığına yakalanma oranında etkili olduğunun tespit edilmiş olduğunu ilk klinik raporların da Covid-19'da böyle bir durum olduğuna işaret ettiğini belirten araştırmacıları kendi sonuçlarının da bu tahminlere paralellik arz ettiğini vurguladı.

Hastaların çoğu ya hafif semptomlarla atlatıyor ya da belirti göstermiyor

Yüz otuz binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da en fazla etkilenen ülkeler İngiltere, İtalya ve İspanya olurken koronavirüs tespit edilen hastaların büyük bir kısmının belirtileri ya çok hafif gösterdiği ya da hiç göstermediği tespit edildi.

Ölüm oranı solunum yollarıyla ilgili akut rahatsızlıkları olanlar arasında yüksek olurken sebebi bilinmeyen birçok nedenden dolayı ölüm hadiseleri yaşandığı aktarılan makalede hastalığın ağır seyrettiği hastalarda kronik kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi başka sorunlar olduğu vurgulandı.

Bu gözlemlerin Covid-19 hastalığının patolojisi ile ilgili hipotetik bulgular olduğunu vurgulayan Oslo Üniversite Hastanesi'nden Tom Karlsen ve İspanya, İtalya ve Almanya'daki araştırmacılardan oluşan ekibi bunu incelemek için genetik araştırma yaptıklarını belirtti.